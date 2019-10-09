سيد المقاومة: لا يمكن المراهنة على الأميركيين

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بيروت
اعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن لا يمكن لأحد أن يؤمن الأميركي ويراهن على الاتفاق معه لأن مصيره سيكون الخذلان.
واضاف السيد حسن نصرالله في المجلس العاشورائي في مجمع سيد الشهداء (ع) أن الأميركيین لا يحفظوا حلفاءهم ولا يحترموا الاتفاقات.
واكد الامين العام لحزب الله أن الأميركيين تخلوا عن الأكراد في ليلة وضحاها وتركوهم وهذا مصير كل من يراهن على اميركا.
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