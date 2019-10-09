ابو فاعور بحث مع قائد الجيش في شراء الحاجات العسكرية من المصانع اللبنانية

زار وزير ​الصناعة​ ​وائل ابو فاعور​، قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ وكان بحث في أهمية شراء حاجات الجيش من الألبسة والاحذية العسكرية من ​المصانع​ ال​لبنان​ية، وذلك لتشجيع الإنتاج المحلي وتأمين فرص استهلاكية مهمة وذات حجم كبير، في ظل تأكيد ابو فاعور على "التزام الصناعيين بالمواصفات التي يطلبها الجيش.

وعرض ابو فاعور للعماد عون نموذجا لحذاء عسكري مصنع في لبنان يضاهي المستورد من حيث الجودة. وكان تفاهم على متابعة البحث في ظل ابداء العماد عون تشجيع الجيش للصناعة الوطنية، والاستعداد للقيام بما يلزم لتعزيز المشتريات من الصناعة اللبنانية.

وشكر ابو فاعور العماد عون على تجاوبه وعلى إبلاغه المسؤولين المعنيين في الجيش بإعطاء الأفضلية للصناعة اللبنانية.