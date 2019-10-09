هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب إقليم خنيفرة في المغرب

أعلن المعهد الوطني الجيوفيزيائي أن "​هزة أرضية​ بقوة 4.0 درجات على مقياس ريختر ضربت إقليم خنيفرة في ​المغرب​"، موضحةً أن "هذه الهزة التي حددت بؤرتها بالجماعة القروية سيدي يحيى أوساعد، وقعت عند الساعة الثامنة ليلا".

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