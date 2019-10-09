قائد الحرس الثوري: البحر ساحة لتقرير مصير الحرب

اعتبر القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي أن "البحر ساحة لتقرير مصير الحرب"، مؤكداً انه "لا يمكن القتال في البحر دون امتلاك العلم"، مشيراً إلى أنه "علينا اشغال العدو في الاماكن البعيدة".
واكد انه "علينا غلق الطرق امام العدو واعتبر البحر ساحة حاسمة لتقرير مصير الحرب واضاف، من المؤكد ان البحر تعد ساحة جدية وحاسمة وستكون حاسمة في مواجهاتنا الجديدة مع الاستكبار"، مشيراً إلى "إننا اثبتنا بان الامن إما ان يكون للجميع وإما ان لا يكون لاحد في البحر ولاشك ان القيم المعنوية تعد العنصر الاساس للانتصار".
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