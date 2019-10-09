خامنئي: قررنا عدم صنع قنبلة نووية رغم قدرتنا على ذلك

أكد قائد الثورة الايراني ​علي خامنئي​ أن "ايران لم تسع مطلقا إلى صنع أو استخدام الأسلحة النووية، التي تحرمها الشريعة الإسلامية، وذلك على الرغم من امتلاكها تكنولوجيا نووية"، مشيراً إلى ان "صنع وتخزين القنابل النووية خطأ واستخدامها حرام وإيران تتجنبها تماما رغم أننا نمتلك تكنولوجيا نووية".

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