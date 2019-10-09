ولي عهد أبو ظبي يبحث مع المستشار العسكري البريطاني لشؤون الشرق الأوسط التعاون العسكري والدفاعي

أفادت وكالة "​رويترز​" بأن "ولي عهد ​أبو ظبي​ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل المستشار العسكري البريطاني لشؤون ​الشرق الأوسط​ وبحثا التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين".

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