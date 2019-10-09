رئيس وزراء مصر حذر من تجاوز حقوق بلده التاريخية في مياه النيل

حذر رئيس وزراء مصر، ​مصطفى مدبولي​، من "تجاوز حقوق مصر التاريخية في مياه النيل"، مؤكداً "إننا ملتزمون بالحفاظ على التاريخي لمصر في مياه النيل"، مشيراً إلى ان "مصر منفتحة على الحوار، شرط الحفاظ على حقوقها المائية، فالنيل مصدر ​المياه​ الوحيد، والقضية ليست موضوع كهرباء ونقر بأحقية دول حوض النيل، بالاستفادة دون تجاوز حقوق مصر".

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