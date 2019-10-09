أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "ناقلة النفط أدريان داريا أفرغت حمولتها في ​سوريا​"، داعيا "​الاتحاد الأوروبي​ إلى تحميل ​إيران​ المسؤولية".

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كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: ناقلة أدريان داريا أفرغت حمولتها بسوريا وعلى الاتحاد الأوروبي تحميل إيران المسؤولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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