سلام التقى رئيس هيئة الدفاع عن حقوق بيروت وامين عام الاتحاد العمالي

استقبل رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​تمام سلام​، رئيس هيئة الدفاع عن حقوق بيروت المحامي ​صائب مطرجي​ الذي قال نقل عن سلام دعمه ومساندته لرئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في هذه الظروف، داعيا الجميع الى "الالتفاف حول الحريري الذي يعمل جاهدا لاستقرار الاوضاع الاقتصادية وخصوصا الزيارة الاخيرة لدولة ​الامارات​ العربية المتحدة وما نتج وما سينتج عنها ما هو الا دليل على ثقة القيادات في ​العالم العربي​ والعالم بالحريري".

وكان سلام استقبل امين عام ​الاتحاد العمالي العام​ ​سعد الدين حميدي صقر​.



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