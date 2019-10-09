الفرزلي: للسادة النواب الحق باعادة النظر بقانون الانتخاب بصورة جذرية

اشار نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ بعد جلسة للجان النيابية المشتركة لدرس إقتراح قانون إنتخاب أعضاء ​المجلس النيابي​، الى انه "كان هناك نقاش موسع وتناولنا مواضيع بغاية الاهمية لجهة الاسباب الموجبة للاقتراح واهميته لناحية الموافقة عليه او رفضه، وهناك افرقاء يريدون تقديم اقتراح قوانين بالاضافة الى هذا الاقتراح، والسادة النواب الحق باعادة النظر به بصورة جذرية لانه ملك ​اللجان النيابية​، ونحن نقارب الموضوع بدقة".

وحول ما تفضلت به وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ حول التفكير ببعض التقنيات، اعتبر الفرزلي انها محقة بذلك ولكن نحن نقارب اليوم القانون من الزاوية السياسية بإمتياز، ولم نقارب بعد المسألة التقنية، رغم ان الاقتراح المقدم تناول المسائل التقنية".

واستغرب قول ان من واجب المجلس اقناع الراي العام واعادة الثقة، لان هذا الموضوع ليس من مهمة المجلس النيابي، بل من مهمة الوزارات المعنية وهذا شأن وطني يجب ان يهتم به كل المعنيين بالشأن العام".