الأمن العام يؤمن العودة الطوعية لنازحين سوريين صباح غد الخميس

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ عن "تأمين العودة الطوعية ل​نازحين سوريين​ من مناطق مختلفة في ​لبنان​ الى ​سوريا​ عبر مراكز ​المصنع​، ​العبودية​ و​القاع​ الحدودية، و​عرسال​ عبر معبر الزمراني على الحدود السورية، عند السادسة صباح غد الخميس وفق نقاط التجمع التالي: - طرابلس: محلة المعرض. - العبودية: ساحة المركز. - النبطية: ​مركز كامل يوسف جابر الثقافي​. - صيدا: الملعب البلدي - الاولي. - حاصبيا: سوق الخان. Advertisements - بيروت: ​المدينة الرياضية​. - برج حمود: الملعب البلدي . - المصنع: ساحة المغادرة. - القاع: ساحة المغادرة. - عرسال: ​وادي حميد​ - معبر الزمراني.

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