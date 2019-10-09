مستشار رئيس الوزراء العراقي زار مجمع الجامعة الإسلامية في الوردانية

زار المستشار الخاص لدولة رئيس مجلس الوزراء في ​العراق​ ​عادل عبد المهدي​، مع وفد من مجلس ادارة مجلس التنمية المستقل، مجمع ​الجامعة الإسلامية​ في الورادانية، و شاركهم في الزيارة المستشار الثقافي الإقليمي في الدائرة الثقافية العراقية في بيروت هاشم المرزوق، وكان في استقبالهم رئيسة الجامعة الاسلامية في لبنان، ​دينا المولى​.

وتخلل اللقاء تعريف بالكادر التعليمي والإداري الحاضر، بالاضافة إلى مداخلات من الدكاترة والعمداء مع الوفد الضيف حول الاختصاصات الجديدة الموجودة في الجامعة.

وفي الختام، جال الوفد العراقي مع رئيسة الجامعة والحضور في ارجاء الصرح الجامعة في الوردانية واطلعوا على الكليات والاقسام والمنشآت الرياضية وقاعات التدريس ، وابدوا اعجابهم بهذا الصرح، ثم قدمت الرئيسة المولى درع الجامعة الى الرئيس عبد المهدي تسلمه د. قصي الحيدري، كما قدمت دروعاً الى كل من د. الحيدري ود. الاسدي ود. الغرباوي، والمستشار نجم عبد الله، في المقابل تسلمت المولى من الحيدري درع مجلس التنمية المستقل.

ومن الوردانية انتقل الحضور الى ​مدينة صور​ في زيارة الى سماحة مفتي صور وجبل عامل القاضي ​الشيخ حسن عبد الله​ في مقر الافتاء الجعفري في صور، وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقة الثنائية بين العراق ولبنان، وضرورة توطيدها بما يحقق مصلحة الدولتين والشعبين الشقيقين.

واثر اللقاء زار الحضور صرح الجامعة في صور وجالوا فيه ارجائه والتقوا مديره د. انور ترحيني، ثم اولمت د. المولى على شرف الوفد.