بزي نقلا عن بري: الطائفية هي سم النظام وحاميته في آن معاً ولكن إلى متى

نقل النائب ​علي بزي​ عن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في لقاء الاربعاء النيابي الى ان القانون الانتخاب الحالي الذي جرت ​الانتخابات​ الماضية على اساسه هو ميني ارثوذكسي ونحن نعيش اليوم تردداته السلبية.

ولفت بزي الى انه تم التطرق الى نرحلة تأسيس ​لبنان​ وان مرحلة ​الغاء الطائفية​ كانت تفسر على انها ستتم خلال ايام، واشار الى ان بري شدد على ان الطائفية هي سم النظام وحاميته ولكن الى متى؟ واوضح انه يسجل حق للمجلس النيابي في تفسير ​الدستور​، ولذلك تم تحديد الجلسة في ​الدورة​ العادية.

واشار بزي الى ان بري سأل عن الموازنة وأي أصبحت بعد جلسات الحكومة المخصصة لمناقشتها. واوضح ‏بزي ان ‎بري أكد ضرورة احترام قيام العلاقات والأنشطة الإقتصادية من خلال دولة الى دولة وليس من خلال سماسرة أو ما شابه ذلك.