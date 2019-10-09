نقل النائب علي بزي عن رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي الى ان القانون الانتخاب الحالي الذي جرت الانتخابات الماضية على اساسه هو ميني ارثوذكسي ونحن نعيش اليوم تردداته السلبية.
ولفت بزي الى انه تم التطرق الى نرحلة تأسيس لبنان وان مرحلة الغاء الطائفية كانت تفسر على انها ستتم خلال ايام، واشار الى ان بري شدد على ان الطائفية هي سم النظام وحاميته ولكن الى متى؟ واوضح انه يسجل حق للمجلس النيابي في تفسير الدستور، ولذلك تم تحديد الجلسة في الدورة العادية.
واشار بزي الى ان بري سأل عن الموازنة وأي أصبحت بعد جلسات الحكومة المخصصة لمناقشتها. واوضح بزي ان بري أكد ضرورة احترام قيام العلاقات والأنشطة الإقتصادية من خلال دولة الى دولة وليس من خلال سماسرة أو ما شابه ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر بزي نقلا عن بري: الطائفية هي سم النظام وحاميته في آن معاً ولكن إلى متى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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