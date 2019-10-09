الرئيس عون: احترام القضاء واجب وليس خيارا والاستدعاء اليه لا يعني بالضرورة اتهاما

أكّد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "احترام ​القضاء​ واجب وليس خياراً والاستدعاء اليه لا يعني بالضرورة اتهامًا والامتثال أمامه يساهم حتماً في كشف الحقيقة".

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