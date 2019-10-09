بري دعا لانتخاب اميني سر و3 مفوضين لهيئة المكتب واللجان النيابية في 15 تشرين

دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ عملا بأحكام الفقرة التانية من المادة 44 من ​الدستور​ والمادة 3 من النظام الداخلي لانتخاب اميني سر و3 مفوضين لهيئة مكتب مجلس النواب، وعملا بأحكام المادة 19 من النظام الداخلي لانتخاب اعضاء ​اللجان النيابية​، الى جلسة عادية تعقد قبل ظهر الثلاثاء المقبل الواقع في 15 تشرين الاول الجاري مع بدء ​الدورة​ العادية.

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