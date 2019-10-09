أبو فاعور: لتطوير عمل معهد البحوث الصناعية وتوسيع صلاحياته الرقابية الفنية

هنأ وزير الصناعة وائل ابو فاعور، مجلس إدارة معهد البحوث الصناعية، والإدارة والعاملين في المعهد على التطور الذي بلغه المعهد، مشيرا خلال ترأسه إجتماع المجلس ظهر اليوم، الى "ان المعهد يشكل إحدى أبرز المؤسسات القليلة الناجحة والمهمة والمنتجة والجديرة على المستوى العلمي والمتوازنة على المستوى المالي. ونحن اليوم في دينامية جديدة على صعيد دعم الصناعة وتطويرها، والمعهد قادر على أن يواكب هذه الدينامية وهذا التوجه والمسار الجديد عبر التفاعل أكثر مع القطاع الخاص الصناعي".
وشدّد على ان "ما يهمنا من هذا التفاعل هو تعزيز دور المعهد البحثي وتوسيع صلاحياته الرقابية الفنية لضمان السلامة والصحة العامة".
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