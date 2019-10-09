قوى الامن: توقيف 45 شخصا بجرائم مختلفة وضبط 15 سيارة و37 دراجة ببيروت

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بأن "​مفرزة استقصاء بيروت​ أوقفت 45 شخصاً بجرائم مختلفة وضبطت 15 ​سيارة​ و37 دراجة آلية مخالفة".

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