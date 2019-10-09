بري: قانون الانتخابات الحالي هو ميني أرثوذكسي ونعيش تردداته السلبيه

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي على "أهمية اقتراح قانون الانتخابات الذي قدمته كتلة التمنيه والتحرير وتناقشه اللجان النيابيه المشتركه"، معتبرا ان "الاقتراح كامل متكامل وقابل للنقاش بكل محتوياته وان الجهه الوحيده لتي تستطيع رده هي الهيئه العامه".
وراى بري أن "القانون الحالي هو ميني ارثوذكسي ونعيش تردداته السلبية"، معتبرا أن "الطائفية هي سم النظام وحمايته في ان"، مشددا على ان "تفسير الدستور هو حق للمجلس وقد حددت جلسة في الدوره العاديه كي لا نقع في مخالفة دستورية في حال أي مساس بالدستور"، مشيرا الى "أهمية إنجاز الموازنة".
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