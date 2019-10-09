اللقيس استقبل دي فريج وأكد لوفد وادي خالد الاستعداد لتنمية عكار ورفع الغبن عنها

استقبل وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ النائب السابق نبيل دي فريج وبحثا في ملف تربية الخيول في ​لبنان​ وتطويرها وفي التعاون مع ​وزارة الزراعة​. كما التقى اللقيس وفدًا من ​وادي خالد​ - عكار واطلع منهم على مشاكلهم الزراعية واحتياجات المحافظة، وأكّد أن "​منطقة عكار​ والمناطق المحرومة هي قلوبنا ووجداننا ونحن على استعداد لبذل الغالي في سبيل تنميتها ورفع الغبن عنها"، لافتًا الى أن "أجهزة الوزارة ستعكف على دراسة طلباتكم فور تقديمها في المصالح الاقليمية والموافقة على تلبية احتياجاتكم المحقة في أسرع وقت ممكن".

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