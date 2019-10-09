اشار وزير المالية ​علي حسن خليل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي الى ان "بعض وسائل الاعلام ذكرت انني طالبت بإلغاء ​لجنة حقوق الانسان​، هذا غير صحيح وأوكد ان لا اساس له، بل على العكس فقد طالبت ​مجلس الوزراء​، وهذا مدوّن بإقرار فصل خاص لها في ​الموازنة​ لتعزيز استقلاليتها وهذا حصل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خليل: القول بانني طالبت بإلغاء لجنة حقوق الانسان غير صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.