شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عبود الزمر يعترف باغتيال السادات بناء على فتوى من الجماعة الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تنته أصداء التغريدة التى أطلقها محمد الصغير لتهنئة عبود الزمر فى ذكر الـ6 من أكتوبر، وهو ما يتزامن مع اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، حيث لعب عبود الزمر دورا هاما فى عملية المنصة، ويتضمن مقطع فيديو لعبود الزمر فى أحد البرامج التليفزيونية التى ظهر فيها عقب الإفراج عنه اعترافا منه بتفاصيل عملية الاغتيال.

ويؤكد عبود الزمر أنهم تورطوا فى عملية اغتيال السادات بناء على فتوى من شيوخ الجماعة الإسلامية، وردد مجموعة من الاتهامات للرئيس الراحل بالتهجم على الدين وعدم تطبيق أحكام الشريعة، وهو الأمر الذى دفعهم للبدء فى إجراءات التنفيذ كما يقول.

من ناحيته، علق هشام النجار الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، على تهنئة محمد الصغير لعبود الزمر فى ذكرى حرب أكتوبر بأن هذه الجماعات تعتبر أن الانتصارات الوطنية تخصم من الجماعات، وأن كل إنجاز تحققه الدولة الوطنية ليس فى صالحهم، مشيرا إلى أن احتفالهم فى كل عام يكون بذكرى اغتيال السادات، وليس انتصار أكتوبر حيث يعتبرون هذا الحدث هو أكبر انجاز للجماعة، لذلك لم يعتذر عدد كبير منهم عن هذه العملية رغم قيامهم بما يسمى بالمراجعات الفكرية.