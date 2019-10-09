شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى بالبرلمان: مصر أكثر دول العالم كفاءة فى استخدام المياه بنسبة 90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، إن مصر هى أكثر دولة فى العالم لديها كفاءة فى استخدام المياه، على عكس ما يُروج له البعض، موضحا أن مصر تستخدم مواردها المائية بنسبة 90%.

وأضاف أن مصر تعمل على ترشيد الاستهلاك وتنمية الموارد المائية، لافتا إلى بناء 400 سد لحصاد مياه الأمطار، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر بحد أدنى 900 مليار جنيه.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، لعرض الحكومة بيانها بشأن موقف مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، حيث طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بالتزام الهدوء، وعدم الجلوس فى مقاعد الحكومة، مؤكدا أنه لا يجوز مقاطعة المتحدث إطلاقا أو توجيه استفسارات أو أسئلة له بأى صورة من الصور، قائلا "سأكون حاسما فى تطبيق اللائحة قبل العضة الذى يقاطع المتحدث".