وزير الرى أمام النواب: لا صحة لما يشاع خطأ بأن مصر ضد التنمية فى حوض النيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الرى والموارد المائية، عدم صحة ما يٌشاع عن أن مصر ضد التنمية أو إقامة السدود فى حوض النيل، حيث إنها شاركت في سدود انشئت وأخرى جارى إنشاؤها بأوغندا والسودان وغيرها من دول حوض النيل بالإضافة إلى مشاركة مصر فى بناء سد ستيجلر جورج في تنزانيا قائلاً: يٌشاع خطأ أن مصر ضد التنمية، ولابد أن يعرف مجلس النواب مجهودات مصر مع الأشقاء من أجل التنمية".
وأشار عبد العاطي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور على عبد العال، إلى مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذى من شأنه أن ينعكس إيجابياً لتحقيق التنمية فى دول حوض النيل.
وقال وزير الري والموارد المائية، فى كلمته خلال الجلسة، إن هذا المشروع يحظى بإجماع دول حوض النيل، لاسيما أنه يعمل لمصلحتها، ومن شأنه تقليل مستويات الفقر بها.
جدير بالذكر، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم يشارك فيها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الخارجية سامح شكرى، والدكتور محمد عبد العاطى، لالقاء بيان هام حول مفاوضات سد النهضة.
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