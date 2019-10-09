شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس البرلمان: كل مؤسسات الدولة مجندة لحفظ حقوقنا بمياه النيل بالطرق المشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تحذير خلال الجلسة العامة، قائلا:"احنا مش جايين نسجل مواقف.. هذه مشكلة وقضية قومية، الجميع متضامن فيها".

وتابع، قائلا: خلال الجلسة العامة اليوم بحضور رئيس الوزراء:" يجب أن تكون الصورة الذهنية واضحة فى أذهاننا"، لافتا إلى أن الموقف فى غاية الحساسية والدولة بكل مؤسساتها مجندة للمحافظة على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل بالطريق المشروع.

يذكر أن الجلسة العامة اليوم تشهد إلقاء بيان من رئيس الوزراء ووزيرى الخارجية والرى حول قضية سد النهضة.

































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