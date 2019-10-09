الـPPS: اتخذنا الإجراءات التأديبية في حق أصحاب التصرفات المُسيئة إلى الحزب

عقب اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي، أمس الثلاثاء، قال حزب التقدم والاشتراكية إن قيادة الحزب قيمت مُجريات اجتماع اللجنة المركزية في دورتها الاستثنائية، المنعقدة يوم الجمعة الماضي، والتي اتخذ فيها قرار مغادرة الحكومة.

وأوضح البلاغ أن المكتب السياسي “أشاد بمستوى النقاش العميق، والهادئ، والمسؤول، الذي طبع أطوار الاجتماع المذكور”.

وعلاقة بالأحداث، التي عرفها اجتماع اللجنة المركزية، وصلت إلى حد تبادل السب، والقذف بين مؤيدين لمغادرة الحكومة، ورافضين للقرار، قال المكتب السياسي، إنه “اتخذ الإجراءات التأديبية في حق أصحاب التصرفات المُسيئة للحزب”.

وقال البلاغ “في موضوع التصرفات المشينة، التي سعى من خلالها عددٌ جد محدود من أعضاء اللجنة المركزية إلى إفساد الصدى الطيب، الذي خلفه قرار الحزب، إن المكتب السياسي يجدد الاعتذار العلني، الذي سبق للأمين العام أن وجهه إلى الرأي العام الوطني بخصوص الأفعال، التي لا تمت لا بقيم، ولا بأخلاق حزب التقدم والاشتراكية”، مشيرا إلى أن المكتب السياسي “اتخذ في هذا الصدد مجموعةً من الإجراءات التأديبية، التي تهم أصحاب هذه الأفعال”.