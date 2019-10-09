مغربية تنافس على الجائزة الوطنية الأمريكية للكتاب

تنافس الروائية المغربية، ليلى العلمي، على الجائزة الوطنية الأمريكية للكتاب برسم سنة بروايتها الأخيرة “الأمريكيون الآخرون”.

وأعلن منظمو الجائزة أن اسم الكاتبة المغربية، المقيمة في كاليفورنيا، يوجد ضمن القائمة النهائية للجائزة، وتنافس بكتابها على الفوز إلى جانب 4 أعمال أخرى.

واختيرت ليلى العلمي من بين إجمالي 397 مشارك، وسيتم الإعلان عن الفائز في 20 نونبر خلال حفل في نيويورك.

وتتنافس ليلى العلمي مع أربعة كتاب آخرين من بينهم الفائز بجائزة البوكر لسنة 2015، مارلون جيمس، والكاتبة سوزان شوي إلر الكاتبين، إضافة إلى “كالي فاجاردو أنستين”، و”جوليا فيليبس”.

وتحكي رواية “الأمريكيون الآخرون” قصة شخص يدعى إدريس، وهو مهاجر مغربي يعيش في كاليفورنيا، لقي مصرعه، بعدما صدمته سيارة، كانت تسير بسرعة مفرطة، أثناء عبوره تقاطعا طرقيا ضعيف الإضاءة، وتتوالى الأحداث حول تداعيات هذه الوفاة على ابنته، وأرملته، وشخوص آخرين لهم علاقة بقصته.