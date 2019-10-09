خليلوزيتش عن النجم إحتارن: لاعب رائع.. نتواصل معه باستمرار لتمثيل المغرب ولكن.. – فيديو

فيديو: عبد الله أيت لشريف

عبر وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، عن إعجابه بمحمد إحتارن، نجم فريق بي إس في آينهوفن الهولندي، والذي لم يحسم بعد اختياره بعد، بين المنتخب المغربي والهولندي.

وأكد النخب الوطني، في الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بأنه يتابع اللاعب ومموعة من المواهب المغربية، في ألمانيا، وإنجلترا، وإسبانيا، فرنسا، وهولندا، أقل من 18 سنة، وهي كلهخا مواهب واعدة.

وشدد المتحدث ذاته، على أن هذا الأمر ليس هو الأهم، بل الأهم هو ” أن تكون له الرغبة في حمل قميص المنتخب المغربي”.

وأضاف المدرب البوسني، بأن أمر اختيار المنتخب المغربي يبقى معقدا للغاية بالنسبة لعدد من الأسماء، خاصة تلك التي لم يسبق لها وأن قدمت للمغرب.

إليكم تصريح الناخب الوطني:

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