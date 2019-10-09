زوج منال بنشليخة يتخلى عن عمله من أجلها

قالت الفنانة الشابة منال بنشليخة، اليوم الأربعاء، إن زوجها منصف، تخلى عن عمله ليظل إلى جانبها، وقد تكلف، حاليا، بإدارة أعمالها.
وكشفت منال، أثناء حلولها ضيفة على إذاعة “هيت راديو”، أنها تعرفت على زوجها في عيد ميلادها، الذي احتفلت به على هامش أحد المهرجانات الموسيقية في بمدينة مراكش، قبل أن تتطور العلاقة إلى حب ثم زواج.
وأشارت منال أن زوجها كان يشتغل في قطاع السيارات، قبل أن يقرر مغادرة عمله للتفرغ لإدارة أعمالها، والبقاء إلى بجانبها.
وشارك منصف في الكليب الأخير لزوجته منال “أنت”، كبطل للقصة، بعدما سبق أن ظهر رفقتها في كليب آخر.
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