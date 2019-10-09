فرقاطة محمد السادس تحل في جنوب فرنسا للمشاركة في تدريبات عسكرية

حلت فرقاطة “محمد السادس”، التابعة للقوات المسلحة الملكية في السواحل الجنوبية في فرنسا للمشاركة في تدريبات، تقام بشكل سنوي.

وسائل إعلام فرنسية أكدت أن الفرقاطة المغربية رست، الأسبوع الماضي في ميناء مدينة “تولون” جنوب فرنسا، على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وهي المدينة، التي تقع فيها كبرى القواعد العسكرية الفرنسية.

وكان المغرب قد تسلم بشكل رسمي الفرقاطة المذكورة، بداية عام 2014، لتصبح واحدة من أهم القطع البحرية، التي تتوفر عليها القوات المسلحة.

الفرقاطة، المتعددَة المهام، تستطيعُ القيام بـدوريات بحرية، ومراقبة المياه الإقليمية، فضْلًا عنْ حماية مصايد الأسماك، والموارد الطبيعية، وكذا تنفيذ عمليات البحث، والإنقاذ. كما تتوفر على قدرات مهمَّة، حيث تستطيع أنْ تحمل 16 صاروخًا من طراز “Aster 15″، و8 صوارِيخ ” Exocet MM40″، زيادةً على كونها مجهزة ببرج دوار على متنها، وبسلاح مدفعي، وَبطائرة مروحية.