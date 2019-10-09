إحباط محاولة تهريب 26 صقرًا حيًا في مطار محمد الخامس

أحبطت عناصر الجمارك، نهاية الأسبوع الماضي، في مطار محمد الخامس في الدارالبيضاء، محاولة لتهريب 26 صقرا حيا بشكل غير قانوني، إذ كانت هذه الطيور الجارحة، محمولة من دون ترخيص من طرف مواطن أجنبي، وكانت مخبأة بعناية داخل صناديق خشبية، خصصت لهذا الغرض.
وقالت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في بلاغ لها إنه بعد حجز هذه الأصناف المحمية، البالغ عددها 26 طائرا، جرى تسليمها للمديرية الجهوية للمياه والغابات، حيث تسلمتها عناصر من المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر.
ووفقًا للمصدر ذاته، فإن هذه العملية الاستثنائية تسلط الضوء على الاتجار غير المشروع للأصناف المتوحشة بين القارات، وضرورة التعاون بين مختلف مصالح المراقبة لمواجهة هذه الظاهرة.
وذكر البلاغ بأن مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة تضطلع، إلى جانب القطاعات الأخرى، بمهمة المحافظة على البيئة، وتسهر، من خلال عمليات المراقبة، التي تجريها على مستوى موانئ، ومطارات المملكة، على تطبيق، واحترام المعاهدات الدولية، التي تنص على تدابير خاصة من أجل حماية الأصناف الحيوانية، والنباتية، المهددة بالانقراض.
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