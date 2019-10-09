نعمان لحلو يزور لطيفة رأفت.. رضيعتها نامت على صوته – صور

زار الفنان نعمان لحلو زميلته لطيفة رأفت في منزلها من أجل مباركة قدوم مولودتها ألماس، وقد شاركت، ليلة أمس الثلاثاء، صورة توثق لتلك الزيارة.

ونشرت لطيفة رأفت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورة مع نعمان لحلو، الذي كان يمسك فيها بين يديه رضيعتها، ألماس، وأخرى مع أفراد أسرته، مبرزة في تعليقها أن ابنتها نامت على صوت غنائه.

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وكتبت رأفت في تعليقها على الصورة: “سعدت بزيارة الأخ الدكتور والمايسترو نعمان الحلو هو و عائلته الكريمة لالة فاطمة الزهراء و الغزالة راضية الدكتور نعمان اسكت جمهوره بفنه الراقي و شخصيته الراقية فما بالك ابنة أخته ألماس ، محظوظة ابنتي، التي نامت على صوته و هو يغني لها كي تنام لهلا يخطيكم “.

وسبق أن أقامت الفنانة لطيفة رأفت حفل عقيقة لابنتها، لكنها لم تكشف عن تفاصيلها للجمهور.