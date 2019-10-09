عاجل – وحيد خليلوزيتش: “حمد الله رفض دعوتي للعب مع المنتخب المغربي”

أكد وحيد خليلوزتيش، مدرب المنتخب المغربي لكرة لقدم، بأنه تواصل مع عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي، من اجل العودة للمنتخب، لكنه رفض الدعوة.

وقال المدرب البوسني، في الندوة الصحفية التي يعقدها حاليا: ” حمد الله كان في اللائحة الأولية، هذه المرة اخترت نصير والعليوي، لقد تابعته في الأسابيع الثلاثة الأخرة، أعتقد بأنه أقل فعالية”.

وأضاف: “أعرف قصته، لقد تواصلت معه لكنه أخبرني بأنه لا يرغب حاليا في اللعب للمنتخب المغربي، لقد تواصل معه مصطفى حجي أيضا، صحيح هو لاعب يتميز بمجموعة من الإمكانيات الكبيرة، لكنه أيضا لديه العديد من العيوب، ما وقع معه شبيه بما حدث مع مالكويت”،

وأردف قائلا: ” رأيت انفعالاته في المباريات الأخيرة مع فريقه، لقد تلقى العديد من البطاقات، وهذا أمر سلبي جدا بالنسبة للاعب يمكن أن تعول عليه في المنتخب، في مباريات مهمة”.