ثلاث باحثين من أمريكا وبريطانيا واليابان يتقاسمون جائزة نوبل للكيمياء 2019

أعلنت الأكاديمية السويدية للعلوم، قبل ظهر اليوم الأربعاء، عن منح جائزة نوبل في الكيمياء للأمريكي “جون ب. جودنوف”، والإنجليزي “م. ستانلي ويتنجهام”، والياباني “أكيرا يوشينو” لدورهم في تطوير بطاريات “الليثيوم أيون”.

وتعتبر البطارية أساس لعمل جميع الأجهزة الإلكترونية، القابلة لإعادة الشحن، التي نمتلكها في حياتنا اليومية، بدءًا من الهواتف المحمولة، وحتى الدراجات البخارية الكهربائية.

وكانت ظهرت أول بطاريات “الليثيوم أيون” في السوق عام 1991، ويمكن لها تخزين كميات كبيرة من الطاقة من توربينات الطاقة الشمسية، والرياح.