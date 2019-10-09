ألمانيا: قتيلان في إطلاق نار أمام كنيس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شخصان في إطلاق نار وقع في أحد شوارع مدينة هاله الألمانية الواقعة في مقاطعة سكسونيا – انهالت.
وأعلنت شرطة المدينة أن الجناة تمكنوا من الفرار من المكان.
وقالت الشرطة على تويتر "قتل شخصان بالرصاص في هاله، وفقا للمعلومات الأولية. أطلقت عدة عيارات نارية، وفر المنفذون المفترضون بعد ذلك في سيارة".
وكانت قد دعت الشرطة السكان إلى ملازمة بيوتهم، وقامت بتطويق كل الحي، بينما أغلقت محطة القطارات في هاله.
وذكرت صحيفة "بيلد" أن إطلاق النار وقع أمام كنيس، كما ألقيت قنبلة يدوية على مقبرة يهودية قريبة من الكنيس.
ولم تؤكد الشرطة هذه المعلومات.
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