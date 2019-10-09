مولر يخطط للرحيل عن بايرن ميونخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم بايرن ميونخ الألماني، توماس مولر، يخطط للرحيل عن فريقه بسبب عدم اعتماد المدرب الكرواتي، نيكو كوفاتش، عليه.

وذكرت صحيفة "بيلد" اليوم الأربعاء، أن مولر، 30 عامًا، يتطلع للتغيير خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وأوضحت أن "الدافع وراء ذلك هو عدم شعور الدولي الألماني بالرضا مع الفريق البافاري، لاعتباره أن كوفاتش لا يعتمد عليه بالقدر الكافي".

وغاب مولر الذي يلعب بين صفوف البايرن منذ عام 2000 ومع منتخب ألمانيا بين 2010، و2018، عن تشكيلة الفريق البافاري في آخر مباراة بالبوندسليغا أمام هوفنهايم، وكذلك في المواجهات الأربع الرسمية السابقة.