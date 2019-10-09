للمحافظة على أوزانكم من الزيادة: تناولوا المكسّرات!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توصّلت دراسة نشرت في مجلة الطب البريطانية العلمية، إلى اكتشاف أنّ تناول مقدار من المكسّرات بشكل يوميّ، له مساهمة في الحدّ من زيادة الوزن، على الرّغم من سعراتها الحرارية العالية، خاصّة حين تكون بديلا عن أغذية ذات فائدة صحية أقل.

واعتمدت الدراسة على عينة من 126 ألفا و190 من البالغين الأصحاء في منتصف العمر، تابعهم الباحثون لمدة تراوحت بين 20 و24 عاما. وفي البداية كان المشاركون يتمتعون بوزن صحي أو لديهم زيادة طفيفة في الوزن. وبنهاية الدراسة أصبح نحو 17 بالمئة من المشاركين يعانون من السمنة.

وقال الباحثون في الدراسة إن الأشخاص الذين يزيد مقدار ما يتناولونه من مكسرات إلى نحو 14 جراما يوميا تقل احتمالات إصابتهم بالبدانة بنسبة 3 بالمئة. وأضافوا أن تناول الجوز يوميا بكمية مماثلة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة 15 بالمئة بينما يرتبط تناول مكسرات مثل الكاجو واللوز بانخفاض احتمالات الإصابة بالسمنة 11 بالمئة.

وقالت الأستاذة بكلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، الدكتورة ديردري توبايس، وهي المشرفة على الدراسة إن زيادة نسبة المكسرات في الغذاء اليومي قد تساعد في الحفاظ على وزن صحي بعدة طرق.

Advertisements

وأضافت أنّ "احتواء المكسرات على نسبة عالية من الدهون الصحية والألياف يعطي إحساسا بالشبع لفترة أطول مقارنة بتناول الكربوهيدرات المعالجة وغيرها من الأغذية سهلة الهضم"؛ ونصحت بتجنب المكسرات المغطاة بالملح أو السكر للحصول على أفضل فائدة غذائية.

وتبين في الدّراسة أن المشاركين زاد وزنهم بمعدل 0.32 كيلوجرام على نحو سنوي طيلة فترة الدراسة لكن كل نصف مقدار من المكسرات كان يضاف للغذاء اليومي ارتبط بانخفاض نسب زيادة الوزن.

وخلصت الدراسة أيضا إلى أن إضافة المكسرات إلى الغذاء يوميا يرتبط بانخفاض بنسبة أربعة بالمئة في احتمالات زيادة الوزن بأكثر من كيلوغرامين أو زيادة الوزن بأكثر من خمسة كيلوغرامات كل أربعة أعوام.