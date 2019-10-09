القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني سيفقد نجمه الفرنسي، عثمان ديمبلي، في مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي، ريال مدريد، المقرر لها يوم 26 من الشهر الجاري.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رابطة الليغا قررت إيقاف ديمبلي لمدة مباراتين، بعد واقعة طرده في مباراة إشبيلية.
وكان ديمبلي توجه إلى الحكم ماتيو لاهوز في الدقائق الأخيرة من المباراة، وقال له "أنت سيئ جدًا".
ويغيب بذلك ديمبلي عن مباراتي برشلونة أمام آيبار في الجولة التاسعة وريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يفقد أحد نجومه في الكلاسيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.