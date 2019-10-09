برشلونة يفقد أحد نجومه في الكلاسيكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني سيفقد نجمه الفرنسي، عثمان ديمبلي، في مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي، ريال مدريد، المقرر لها يوم 26 من الشهر الجاري.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رابطة الليغا قررت إيقاف ديمبلي لمدة مباراتين، بعد واقعة طرده في مباراة إشبيلية.

وكان ديمبلي توجه إلى الحكم ماتيو لاهوز في الدقائق الأخيرة من المباراة، وقال له "أنت سيئ جدًا".

ويغيب بذلك ديمبلي عن مباراتي برشلونة أمام آيبار في الجولة التاسعة وريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.