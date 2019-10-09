القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنطلق يوم غد الخميس قافلة سيارات من يافا لتشارك في تظاهرة قافلة السيارات القطرية احتجاجًا على تخاذل الشرطة وتقاعسها في محاربة الجريمة في المجتمع العربي.
وتنطلق قافلة السيارات من جنينة الغزازوة بيافا الساعة الثامنة والنصف صباحًا لتلتحم بمسيرة واحدة مع القافلة الكبيرة عند الساعة 9:30 في مفرق دير اللطرون، ومن هناك تنطلق نحو مباني الحكومة في القدس، حيث ستجري تظاهرة جماهيرية واسعة.
وتأتي هذه التظاهرة استمرارًا للهبة الشعبية ضد الجريمة، ومطالبة الشرطة بجمع السلاح من المجتمع العربي.
وقال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، إن "عصابات الجريمة مستمرة في تدمير مجتمعنا وفي سلب حقنا بالحياة الكريمة وبالأمن والأمان. نحن بدورنا مستمرون بالنضال من أجل وقف شلال الدم في مجتمعنا ومحاربة العنف والجريمة".
وأضاف أنه "في الأسابيع الأخيرة، نحن في القائمة المشتركة ولجنة المتابعة نعمل بناءً على خطة نضالية تراكمية من أجل أن تتحمل الشرطة ووزارة الأمن الداخلي مسؤولياتها".
وختم النائب أبو شحادة بالقول: "فقط من خلال الضغط الجماهيري والنضال الميداني نستطيع أن نفرض عليهم محاربة العنف والجريمة المنظمة، لذلك أدعو جميع الأهل للمشاركة في مسيرة من أجل الحياة والأمن والأمان لمجتمعنا وأطفالنا".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو شحادة: مستمرون بالنضال من أجل وقف شلال الدم ومحاربة العنف والجريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.