أبو شحادة: مستمرون بالنضال من أجل وقف شلال الدم ومحاربة العنف والجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنطلق يوم غد الخميس قافلة سيارات من يافا لتشارك في تظاهرة قافلة السيارات القطرية احتجاجًا على تخاذل الشرطة وتقاعسها في محاربة الجريمة في المجتمع العربي.

وتنطلق قافلة السيارات من جنينة الغزازوة بيافا الساعة الثامنة والنصف صباحًا لتلتحم بمسيرة واحدة مع القافلة الكبيرة عند الساعة 9:30 في مفرق دير اللطرون، ومن هناك تنطلق نحو مباني الحكومة في القدس، حيث ستجري تظاهرة جماهيرية واسعة.

وتأتي هذه التظاهرة استمرارًا للهبة الشعبية ضد الجريمة، ومطالبة الشرطة بجمع السلاح من المجتمع العربي.

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وقال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، إن "عصابات الجريمة مستمرة في تدمير مجتمعنا وفي سلب حقنا بالحياة الكريمة وبالأمن والأمان. نحن بدورنا مستمرون بالنضال من أجل وقف شلال الدم في مجتمعنا ومحاربة العنف والجريمة".

وأضاف أنه "في الأسابيع الأخيرة، نحن في القائمة المشتركة ولجنة المتابعة نعمل بناءً على خطة نضالية تراكمية من أجل أن تتحمل الشرطة ووزارة الأمن الداخلي مسؤولياتها".

وختم النائب أبو شحادة بالقول: "فقط من خلال الضغط الجماهيري والنضال الميداني نستطيع أن نفرض عليهم محاربة العنف والجريمة المنظمة، لذلك أدعو جميع الأهل للمشاركة في مسيرة من أجل الحياة والأمن والأمان لمجتمعنا وأطفالنا".