22 إصابة بحادث سير في شارع التعامرة قرب بيت لحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تلقى بلاغا عن 22 إصابة إثر حادث طرق وقع على شارع التعامرة قرب بيت لحم، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأكد الهلال الأحمر أن حافلة نقل أطفال انقلبت في بيت تعمر شرق بيت لحم، وذكر في بيان مقتضب، بأن الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الحادث.

وجرى نقل جميع المصابين لمستشفيات بيت لحم، حيث نقلت طواقم الهلال الأحمر 18 مصابا ونقلت الخدمات الطبية العسكرية 4 مصابين، ووصفت جميع الإصابات بالطفيفة وإصابة السائق بأنها متوسطة.