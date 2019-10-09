شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السلطات القطرية تعتقل 35 مواطنا بعد انتقادهم لقناة الجزيرة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:26 مساءً, 9 أكتوبر 2019 م المناطق _ الرياض اعتقل جهاز أمن الدولة القطري 35 مواطناً قطرياً، بعد ممارستهم حرية الرأي والتعبير عل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اعترضوا فيها على تركيز قناة الجزيرة الدول الرباعية الداعية لمحاربة الإرهاب بشكل كثيف.

ووفقاً لمصادر مطلعة فإن المقبوض عليهم في قطر لم يتظاهروا في الشوارع ضد أمير قطر تميم بن حمد أو يهتفون أو رفعوا لافتات معادية لبلدهم أو حرضوا على اغتيالات بل عبروا عن رأيهم فيما تبثه قناة الجزيرة من سموم ضد بعض الدول العربية.

وحسب تلك المصادر أكد الإعلامي المصري بأن القطرين المقبوض عليهم انتقدوا عزمي بشارة، وطرحوا تساؤلات عن دوره في قطر، وعن أموال مؤسسات قطر الخيرية، وهل فيها شبهات فساد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات القطرية تعتقل 35 مواطنا بعد انتقادهم لقناة الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.