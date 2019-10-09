حددت وزارة الدفاع موعدا اخيرا لاستقبال المفسوخة عقودهم. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن اخر موعد لاستقبال المفسوخة عقودهم من تاريخ 10 حزيران 2014 صعوداً، هو يوم الاربعاء الموافق 30 – 10 – 2019.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع تحدد اخر موعد لاستقبال المفسوخة عقودهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.