ادارة نادي الشرطة تتبنى مقترحاً لحل أزمة الطلبة

وقال عضو ادارة نادي الشرطة وممثلها في المبادرة عدي الربيعي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "ادارته عقدت اجتماعا استثنائيا لمناقشة الأزمة التي يمر بها قطب مهم من اقطاب الكرة العراقية وهو نادي الطلبة لوضع الحلول والمعالجات السريعة والمساهمة بعودة الأنيق الى وضعه الطبيعي".وبين ان "ادارة القيثارة مستعدة لتشكيل وفد رسمي للذهاب الى الاتحاد الأسيوي ووضع حلول قانونية وسريعة لضمان عودة فريق الطلبة الى الدوري الممتاز وتسوية كافة المتعلقات الإدارية الأخرى".

واضاف الربيعي، "اتمنى من جميع الأندية العراقية ان تنظم لمبادرتنا وانقاذ الأنيق الذي يمر بمرحلة حرجة للغاية"، مشيرا الى انه "وجه دعوة رسمية الى اتحاد كرة القدم ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي للجلوس سريعا على طاولة الحوار وتشكيل "خلية أزمة" ستكون متواجدة باستمرار لحل كافة المشاكل التي تعاني منها الأندية مضاف لها الوزارات والمؤسسات المعنية الأخرى".

