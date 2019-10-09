ادارة نادي الشرطة تتبنى مقترحاً لحل أزمة الطلبة

2019-10-09 | 13:59
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تبنت ادارة نادي الشرطة الرياضي مقترحا لحل ازمة نادي الطلبة، داعية اندية الزوراء والجوية وممثل عن وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم للانضمام الى هذه المبادرة لعودة الأنيق الى وضعة الطبيعي.
وبين ان "ادارة القيثارة مستعدة لتشكيل وفد رسمي للذهاب الى الاتحاد الأسيوي ووضع حلول قانونية وسريعة لضمان عودة فريق الطلبة الى الدوري الممتاز وتسوية كافة المتعلقات الإدارية الأخرى".
واضاف الربيعي، "اتمنى من جميع الأندية العراقية ان تنظم لمبادرتنا وانقاذ الأنيق الذي يمر بمرحلة حرجة للغاية"، مشيرا الى انه "وجه دعوة رسمية الى اتحاد كرة القدم ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي للجلوس سريعا على طاولة الحوار وتشكيل "خلية أزمة" ستكون متواجدة باستمرار لحل كافة المشاكل التي تعاني منها الأندية مضاف لها الوزارات والمؤسسات المعنية الأخرى".
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