كرة القدم تودع أسطورة من أساطيرها!

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2019-10-09 | 13:50
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أعلن باستيان شفاينشتايغر الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2014 مع ألمانيا، اعتزاله كرة القدم الثلاثاء، عن 35 عاما، بعد نهاية موسم الدوري الأميركي.
ولعب النجم الملقب “بالنمر الألماني” في بايرن ميونيخ في الفترة من 2002 وحتى 2015، وفاز بثمانية ألقاب في الدوري وسبعة ألقاب في كأس ألمانيا، إضافة لفوزه بدوري أبطال أوروبا 2013 مع النادي الألماني.
وقال شفاينشتايغر في بيان نشره في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: “الجماهير الأعزاء، حان الوقت الآن وسأنهي مسيرتي في نهاية الموسم”.
وأضاف: “أود أن أشكركم وأشكر بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وشيكاغو فاير ومنتخب ألمانيا. لقد جعلتم هذا الوقت المذهل ممكنا بالنسبة لي”.
وتابع “أتطلع إلى التحديات المثيرة التي تنتظرني. سأظل مخلصا لكرة القدم”.
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