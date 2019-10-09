كرة القدم تودع أسطورة من أساطيرها!

ويعد شفاينشتايغر، الذي يلعب بين صفوف شيكاغو فاير منذ 2017، من أكثر اللاعبين الألمان تتويجا بالألقاب، إذ نال العديد من البطولات مع بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا على مدار 17 عاما.

ولعب النجم الملقب “بالنمر الألماني” في بايرن ميونيخ في الفترة من 2002 وحتى 2015، وفاز بثمانية ألقاب في الدوري وسبعة ألقاب في كأس ألمانيا، إضافة لفوزه بدوري أبطال أوروبا 2013 مع النادي الألماني.

Advertisements