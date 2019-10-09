بالفيديو: امرأة تسرق الأموال بأفظع الطرق!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لامرأة تحاول سرقة صاحب محل تجاري صغير. والملفت أن السرقة حصلت بطريقة لا تخطر على البال.

وفي التفاصيل، يظهر الفيديو هذه الامرأة عندما دخلت احدى المحلات لشراء أغراض قيمتها صغيرة، لكنها سحبت أوراق نقدية كبيرة ودفعت لصاحب المحل 100 ألف ليرة لبنانية، ليقوم الأخير بإعطاءها المبلغ المناسب.

ولكن في الحقيقة، تدعي الامرأة أن صاحب المحل أخطأ بالحساب معها، وتأخذ منه مزيدا من الاموال.

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ونشرت صفحة "وينية الدولة" على تويتر هذا الفيديو، وأرفقته بتعليق: "تدخل الى المتاجر وتشتري بألف او ألفي ليرة ولدى وصولها الى الصندوق تدفع لهم ماية الف ليرة، وبعد استلامها بقية المبلغ تخرج لبرهة من الوقت وتقوم وبسرعة خيالية بأدخال قسم من المبلغ داخل حمالة الصدر لتعود وتدخل مجددا مدعية انها لم تاخذ او تستلم المبلغ كاملا من البائع المخدوع..."