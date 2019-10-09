المنتخب الوطني للمواي تاي يشارك في بطولة العرب بأبوظبي

2019-10-09 | 13:36
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اعلن الاتحاد العراقي للعبة المواي تاي، مشاركة المنتخب الوطني للعبة في بطولة العرب بإمارة أبو ظبي.
وأضاف أن "الوفد يتألف من مصطفى جبار علك رئيس الوفد، علي ساهر مدرب المنتخب، مرتضى عناد مساعداً، حيدر حميد حكماً، محمود هاشم حكماً".
وتابع أن "الوفد يتألف من اللاعبين سجاد جواد وزن 57 كغم، سجاد حسين 60 كغم، امير ابراهيم وزن 36.5كغم، حسين سالم وزن 67كغم، اكرم مناحي وزن 71كغم، شاكر رعد وزن وزن 75كغم، مصطفى رعد وزن 81 كغم، ليندا حاتم وزن 54كغم".
وأوضح أن "البطولة ستقام خلال الفترة من 8 ولغاية 14 تشرين الأول الجاري بمشاركة 15 دولة عربية"، مبيناً ان "البطولة مضيفة كاملة حتى تذاكر الطيران على حساب الاتحاد العربي والاماراتي".
يذكر أن اتحاد المواي تاي، لم يتسلم مستحقاته المالية منذ مطلع العام الحالي.
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