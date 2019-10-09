أكدت الشرطة الألمانية مقتل عدد من الأشخاص بإطلاق نار، اليوم الأربعاء، في مدينة هاله شرق البلاد، فيما يجري البحث عن مشتبه به. ونشر حساب الشرطة الأمانية تغريدة على "تويتر" أكد فيها نشر عدد من رجال الشرطة في المدينة، مضيفا أنه "وفقا للمعلومات الولية يوجد قتلى، ونحن نجري عمليات بحث مستعجلة، فيما يوجد الجاني في حالة فرار. يرجى منكم البقاء في منازلكم أو البحث عن مكان آمن".



من جهتها، أكدت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار على موقعها الإلكتروني أن عملية إطلاق النار وقعت بمحاذاة معبد يهودي. وقال متحدث باسم الشرطة إنه "تم سماع طلقات نارية، فيما فر الجاني المزعوم على متن سيارة". ويأتي الهجوم تزامنا مع احتفال يهود العالم بيوم كيبور (عيد الغفران) الذي تجرى فيه طقوس الصوم والصلوات للتكفير عن الذنوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عدة أشخاص بإطلاق نار امام معبد يهودي في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.