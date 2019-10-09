2019-10-09 | 13:25
1,201 مشاهدة
وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إننا "جاهزون بصورة كبيرة لهذه المباراة وهدفنا تحقيق النقاط الثلاث الأولى لنا في التصفيات".
وأضاف كاتانيتش، أن "مباراة يوم غد هي الثانية لنا في التصفيات وعلينا تحقيق الفوز فيها وتبقى لنا ست مباريات ولدي ثقة كبيرة باللاعبين".
وعن غيابات اسود الرافدين في المباراة، أكد كاتانيتش، أن "المنتخب العراقي بمن حضر ولن يؤثر علينا غياب احمد ياسين وجستن ميرام".
يذكر أن مواجهة هونغ كونغ ستكون هي الأولى التي تقام على ارض العراق بتصفيات المونديال بعد مرور 8 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتانيتش: اثق بأسود الرافدين ولن نتأثر بغياب ميرام وياسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.