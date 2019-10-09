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كاتانيتش: اثق بأسود الرافدين ولن نتأثر بغياب ميرام وياسين

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2019-10-09 | 13:25

كاتانيتش: اثق بأسود الرافدين ولن نتأثر بغياب ميرام وياسين

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أبدى مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، اليوم الاربعاء، ثقته بلاعبيه في مباراته امام هونغ كونغ في الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وسيواجه منتخب اسود الرافدين، منتخب هونغ كونغ على ملعب البصرة الدولي غداً الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إننا "جاهزون بصورة كبيرة لهذه المباراة وهدفنا تحقيق النقاط الثلاث الأولى لنا في التصفيات".


وأضاف كاتانيتش، أن "مباراة يوم غد هي الثانية لنا في التصفيات وعلينا تحقيق الفوز فيها وتبقى لنا ست مباريات ولدي ثقة كبيرة باللاعبين".

وعن غيابات اسود الرافدين في المباراة، أكد كاتانيتش، أن "المنتخب العراقي بمن حضر ولن يؤثر علينا غياب احمد ياسين وجستن ميرام".

يذكر أن مواجهة هونغ كونغ ستكون هي الأولى التي تقام على ارض العراق بتصفيات المونديال بعد مرور 8 سنوات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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