كاتانيتش: اثق بأسود الرافدين ولن نتأثر بغياب ميرام وياسين

وسيواجه منتخب اسود الرافدين، منتخب هونغ كونغ على ملعب البصرة الدولي غداً الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إننا "جاهزون بصورة كبيرة لهذه المباراة وهدفنا تحقيق النقاط الثلاث الأولى لنا في التصفيات".



وأضاف كاتانيتش، أن "مباراة يوم غد هي الثانية لنا في التصفيات وعلينا تحقيق الفوز فيها وتبقى لنا ست مباريات ولدي ثقة كبيرة باللاعبين".

وعن غيابات اسود الرافدين في المباراة، أكد كاتانيتش، أن "المنتخب العراقي بمن حضر ولن يؤثر علينا غياب احمد ياسين وجستن ميرام".

يذكر أن مواجهة هونغ كونغ ستكون هي الأولى التي تقام على ارض العراق بتصفيات المونديال بعد مرور 8 سنوات.