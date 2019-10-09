بومبيو: إيران خدعت بريطانيا وفرغت حمولة ناقلتها النفطية في سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن تفريغ حمولة ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" في أحد موانئ سوريا يؤكد خداع طهران لبريطانيا وسلطات جبل طارق.

ودعا بومبيو في تصريحات أوردتها وكالة رويترز الاتحاد الأوروبي إلى إدانة سلوك إيران بإفراغ حمولة ناقلة النفط التابعة لها في أحد الموانئ السورية.

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وفي 6 سبتمبر/أيلول الماضي، قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن ناقلة النفط "أدريان داريا 1"، المفرج عنها من السلطات في مضيق جبل طارق، أفرغت حمولتها في أحد الموانئ السورية.

فيما ذكر موقع تعقب الناقلات "تانكر تراكرز" أن الناقلة الإيرانية أفرغت شحنتها في ميناء بانياس بمحافظة طرطوس شمال غرب سوريا.

وفي 29 من أغسطس/آب الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن بلاده باعت شحنة النفط، والمشتري هو من سيحدد الوجهة النهائية للناقلة"، دون تحديد هوية المشتري.