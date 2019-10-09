محمد بن زايد يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط السير جون لوريمر.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع المسؤول العسكري البريطاني التعاون والتنسيق في الشؤون العسكرية والدفاعية، بحسب ما نشره الحساب الرسمي لولي عهد أبوظبي على تويتر.





وفي 19 سبتمبر/أيلول الماضي، قررت دولة الإمارات، الانضمام إلى التحالف الدولي لضمان سلامة الممرات البحرية، والذي تشارك فيه بريطانيا أيضاً.

Advertisements





ويهدف التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية "آي إم إس سي"، إلى حماية السفن التجارية من خلال توفير الأجواء الآمنة لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية ومصالح البلدان المشاركة في التحالف، وبالتالي تعزيز أمن وسلامة السفن التجارية التي تمر عبر الممرات البحرية.





وتغطي منطقة عمليات التحالف البحري الدولي مضيق هرمز الممر المائي الأكثر أهمية في العالم لإمدادات النفط، وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.