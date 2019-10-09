فرنسا قلقة من العدوان التركي المرتقب على شمالي سوريا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، عن "قلقه الشديد" من عملية عسكرية تركية محتملة في شمال شرقي سوريا.

وقال بيان للرئاسة الفرنسية، إن ماكرون التقى قياديين اثنين بقوات سوريا الديمقراطية أمس ليؤكد تضامنه معهم في حربهم ضد تنظيم داعش الإرهابي.

بدورها، أوضحت مصادر مقربة من ماكرون لوكالة فرانس برس أن "فرنسا تقف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية لأنهم حلفاء أساسيون في القتال ضد داعش".

وشددت على أن الرئيس الفرنسي قلق جدا من احتمال شن عملية عسكرية تركية في سوريا، وأنه يريد إيصال رسائل مباشرة للسلطات التركية بإعلان تضامنه مع الأكراد".

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وفي وقت سابق الأربعاء، أدانت سوريا، التصريحات الهوجاء والنوايا العدوانية للنظام التركي والحشود العسكرية على الحدود، لافتة إلى أن السلوك العدواني لنظام رجب طيب أردوغان يظهر الأطماع التوسعية.

وقالت الخارجية السورية، في بيان، إنها تدين بأشد العبارات التصريحات الهوجاء والنوايا العدوانية للنظام التركي.

وأضافت أن "الحشود العسكرية على الحدود تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وخرقا سافرا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد جميعها على احترام وحدة وسلامة وسيادة سوريا".

من جانبه، قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إن الاستعدادات وعمليات الانتشار المتعلقة بالهجوم المحتمل على شمال شرقي سوريا ما زالت متواصلة.

ونقل تلفزيون "إن تي في" التركي عن خلوصي آكار قوله، الأربعاء، إن الاستعدادات وعمليات الانتشار المتعلقة بالعملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا متواصلة.